Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj je proevropský, řekl, že by byl rád, kdyby byla Ukrajina členem EU a NATO, ale přál by si, aby se o tom rozhodlo v referendech. Je zastánce přímé demokracie, chce, aby lidé rozhodovali o podstatných otázkách v referendech a rád by zavedl odvolatelnost politiků. V rámci boji proti korupce by zbavil prezidenta, poslance i soudce imunity. Soudy by změnil na porotní.