Zelenskyj poletí do Washingtonu jednat se senátory, kteří zamítli pomoc Ukrajině

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý odcestuje do Washingtonu, kde bude jednat s americkými senátory, kteří minulý týden odmítli schválit balíček pomoci Ukrajině v hodnotě 61 miliard dolarů (asi 1,4 bilionu korun). Informuje o tom ukrajinský list The Kyiv Post, podle kterého by se ukrajinská hlava státu měla setkat i s americkým prezidentem Joem Bidenem a předsedou Sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem.

Foto: Profimedia.cz Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj