„Občas vzniká dojem, že Zelenskyj má dva druhy ozbrojených sil: ‚dobré‘, kterým velí (velitel pozemních sil generál Oleksandr Syrskyj a další favorité, a ‚špatné‘, podřízené Zalužnému. To je pro hlavního velitele (Zalužného) velmi demotivující a hlavně to překáží velení celé armádě,“ citoval deník svůj zdroj „z blízkého okolí Zalužného“.

Na poradě vrchního velení náčelník vyšetřovatelů Oleksij Suchačov podle anonymního zdroje, účastníka porady, podal hlášení, jak vyhodili velitele vojenských správ. A poté předali slovo Zalužnému, který poznamenal, že gratuluje strážcům zákona a že problém korupce je důležitý. Ale také chce poukázat na nejnovější údaje o stavu mobilizace, kdy nábor nových vojáků ve všech oblastech prudce poklesl. Čili to, co se z politického hlediska jevilo rychlým a rozhodným naplněním poptávky veřejnosti, mělo z vojenského hlediska špatné důsledky.

Zelenského nevoli může také vzbuzoval rostoucí Zalužného popularita v průzkumech veřejného mínění, naznačující, že stávající prezident by nemusel uspět v případě, že by se ucházel o znovuzvolení a za soupeře by měl Zalužného.

Zelenskyj v reakci na to v médiích prohlásil, že nepokládá situaci za patovou a že vojáci, kteří se chystají vstoupit do politiky, by neměli současně vést válku. Časopis The Economist koncem listopadu napsal, že Zelenskyj vidí v Zalužném soupeře a že politické hašteření škodí Ukrajině.