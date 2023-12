Musíme přestat lhát, válka je v patové situaci, prohlásil Kličko

Ten tak navázal na slova vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil Valerije Zalužného, který zkraje listopadu pro deník The Economist uvedl, že pokud se Ukrajina chce dostat z této „slepé uličky“, čímž myslel patovou situaci, musel by přijít nějaký „technologický průlom“. Nic ale podle něj nenasvědčuje tomu, že by k něčemu takovému mělo dojít.