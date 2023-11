Ukrajina mění způsob mobilizace, zacílí na specialisty

Ukrajina několik týdnů po příchodu nového ministra obrany Rustema Umerova mění způsob mobilizace vojáků. Nově se do ní zapojí komerční společnosti, píše deník The Guardian. Ty by měly provádět cílenější odvody a nasazovat brance do takových rolí, které odpovídají jejich schopnostem.

Foto: Profimedia.cz Archivní foto mobilizace ukrajinských vojáků v odvodové kanceláři v Užhorodu