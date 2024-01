Zelenskyj: Letos půjde hlavně o Krym

Zelenskyj zdůraznil, že Krym je potřeba izolovat. „Je to pro nás extrémně důležité, protože je to způsob, jak snížit počet útoků z této oblasti.“ Krymský most je pro ukrajinskou armádu legitimním vojenským objektem a „Rusko to musí vědět“, řekl ukrajinský prezident britskému týdeníku.