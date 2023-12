Potřebujeme 17 milionů granátů, šokoval Zalužnyj. Posílil úvahy o svém odvolání

Zklamání po neúspěšné ukrajinské protiofenzivě a Zalužného vyjádření, kdy v rozhovoru pro časopis The Economist v podstatě prohlásil, že válka s Ruskem se dostala do patové situace a může se protáhnout na léta, i faux pas během Austinovy návštěvy přiměly Zelenského k prohlášení, že vojáci by se raději neměli plést do politiky.