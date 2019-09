Jana Maláčová

Před vstupem do vrcholné politiky působila Maláčová v exekutivních pozicích na ministerstvu pro místní rozvoj, v Kanceláři Senátu při Evropském parlamentu či na Úřadu vlády. Od roku 2015 vedla na ministerstvu práce a sociálních věcí z pozice ředitelky odbor rodinné politiky.

Do čela ministerstva nastoupila poté, co jeho šéf Petr Krčál rezignoval v souvislosti s pochybnostmi o autentičnosti svých vysokoškolských prací. Krčál měl ve své bakalářské práci bez uvedení citace zkopírovat části jiné, dříve obhájené práce.

Coby ministryně Maláčová prosadila zrušení karenční doby v prvních třech dnech nemoci. Ta začala platit v roce 2008 za vlády Mirka Topolánka. Znamenala, že lidé v prvních třech dnech nemoci nedostali od zaměstnavatele či státu žádné peníze. ČSSD o zrušení dlouho usilovala, povedlo se jí to až v roce 2019 ve druhé vládě s ANO, kdy si to prosadila do koaliční smlouvy.