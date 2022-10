Místo jeslí kamarádka. Stát chce nový typ péče o děti

„Chtěli bychom podpořit nový typ služby, což jsou sousedské dětské skupiny,“ uvedla na semináři v Poslanecké sněmovny náměstkyně ministra práce Zdislava Odstrčilová. Tuto tzv. sousedskou výpomoc plánuje ministerstvo v chystané novele zákona o dětských skupinách. V jejím rámci by mohl jeden člověk hlídat až čtyři děti. Musel by ale splňovat určité předpoklady včetně toho, že by absolvoval vzdělání, ve kterém by získal dovednosti potřebné pro tento typ služby.