Elektřina příští rok nikomu výrazně nezdraží, tvrdí Stanjura

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) přitom nedávno odhadl růst cen až o deset procent. Ten tak víceméně tak potvrdil propočty Práva, podle nichž by mohla elektřina měsíčně zdražit až o 250 korun.

Podle Stanjury se tak ceny energií neodrazí ani na inflaci. „Kdyby se zvýšila, tak ve spotřebitelském koši se to odrazí o 0,3 nebo 0,4 procenta. Ale jsou ještě úvahy, jestli nepoklesne cena silové složky elektřiny,“ okomentoval to šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl.

Naopak podle exministryně práce a sociálních věcí a poradkyně Českomoravské konfederace odborových svazů Jany Maláčové ke zdražení dojde a vliv na inflaci to mít bude.

Stanjura se pak vyjádřil i k rostoucím cenám ropy a plynu na mezinárodních trzích. Došlo k tomu podle něj kvůli situaci v Izraeli a pásmu Gazy, není to srovnatelné se situací na počátku loňského roku. „Proti tomu, co bylo v roce 2022, je to u plynu nízký výkyv. Tam jde podle mého spíše o cenu ropy. Tam uvidíme, jak zareaguje OPEC, zda se sníží nebo zvýší ceny ropy,“ řekl ministr.