Co dnes dělají exposlanci KSČM a ČSSD? Pomáhají Číňanům, odborům i zbrojařům

To někdejší šéf soc. dem. Hamáček získal funkci místopředsedy Sekce obranného průmyslu Hospodářské komory. Na pozici nahradil Tomáše Pojara, který dnes radí premiérovi Petru Fialovi (ODS).

Na konci září Hamáček serveru iDnes.cz vysvětlil, proč: „Sedm let jsem byl stínovým ministrem obrany sociální demokracie. K této části byznysu mě to táhlo. Přišel jsem ve velmi zajímavé době. Pokud bychom vedli rozhovor před rokem, tak by veřejnost řekla, že obchod se zbraněmi je sprosté slovo.“