Svjatlana Cichanouská

Na konci července se jí podařilo v běloruské metropoli Minsk zorganizovat předvolební akci, které se zúčastnilo okolo 63 tisíc lidí. Byla to největší akce Lukašenkova rivala za posledních deset let. Vysokou účast měli i její mítinky v Homelu a Bobrujsku.

Politickým cílem Cichanouské je svoboda pro politické vězně a nové volby, které by se konaly do půl roku v demokratických podmínkách. Až do dalších voleb neplánuje výrazné propouštění zaměstnanců státní správy, výjimku by tvořily pracovníci justice. Součástí jejího programu je také referendum o mimořádných pravomocí prezidenta.