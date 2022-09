Sankce mají díru. Místo v Moskvě se Rusové ládují v mekáči v Minsku, říká běloruský disident

Vysvětlil jsem panu ministrovi, že v naší zemi existují dvě organizace, které jsou za mučení a zabíjení občanů přímo zodpovědné. Zaprvé je to tajná policie KGB, v podstatě ekvivalent nacistických SS, a zadruhé GUBOPiK, to je zase takové Gestapo.

Žádáme, aby byly obě zařazeny na seznam teroristických organizací, a to na základě velmi konkrétních činů. V květnu 2021 zorganizovaly únos letadla Ryanair, na jehož palubě byl novinář Raman Pratasevič, kterého následně zatkly. Současně jsou zodpovědné za „migrační válku“ uměle vyvolanou na hranicích s Evropskou unií minulý rok, jistě si to pamatujete. A také jsou zodpovědné za mučení běloruských občanů a spoluzodpovědné za válku na Ukrajině.

Před půl rokem byl připraven nový balíček sankcí proti Lukašenkovu režimu. A od té doby se nic nedělo. Možná je čas, aby Česká republika jako země předsedající EU ten balíček uvedla do praxe a hlavně, aby na sankční seznam dala lidi z Lukašenkova blízkého okolí. My jsme vám schopni dodat seznam třeba pěti tisíců jmen lidí, kteří jsou přímo zodpovědní jak za válku na Ukrajině a za represe povolebních protestů.

Pamatuju si, jak mi jeden politik v Bruselu řekl: „Víte, my na to máme limity, na seznam můžeme přidat najednou maximálně 50 lidí.“

Ale kdo ty limity tvoří? Kdo rozhoduje o tom, že maximálně 50? Lukašenko nemá žádné limity na to, kolik lidí zavře nebo kolik umučí. A vy my tady budete povídat o limitech?

Řeknu vám jednu zajímavou historku. Když Evropská unie uvalila sankce na Rusko a Bělorusko vynechala, tak u nás najednou vypukla obrovská nákupní horečka. Tisíce západních společností odešly z ruského trhu, ale už ne z běloruského. Rusové jezdili do Běloruska a nakupovali úplně všechno. Přišli třeba do Zary a už se ptali: „A kde tu máte McDonald’s?“ Evropská unie svými sankcemi přesunula Rusy z McDonaldu v Moskvě do McDonaldu v Minsku. To uvádím jako symbolický příklad, není to samozřejmě to jediné.