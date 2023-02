Byt Cichanouských v Minsku poslali do dražby. Až sem režim klesl, říká opoziční vůdkyně

„V tomto bytě jsme se Sjarhejem a našimi děti prožili mnoho dobrých a radostných dnů. I když se nás snaží zbavit rodiny, lásky a vzpomínek, tak jim to nevyjde,“ okomentovala chystanou dražbu Cichanouská.

„Režim poklesl až k tomu, se se dopouští rabování a banditismu. Je vidět, v co se mění politici, kteří ztratili legitimitu: aby přežili, tak páchají válečné zločiny, zavírají nevinné do vězení, jejich děti posílají do sirotčinců a kradou (cizí) vlastnictví,“ zdůraznila podle opozičního serveru Naša Niva.