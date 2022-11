Bez Putina by neměl šanci, Lukašenko musí se vším souhlasit, prohlásila Cichanouská

„Musím říct, že Bělorusko je de facto pod vojenskou okupací,“ tvrdí Cichanouská. Lukašenko nemá pod kontrolou přítomnost ruských vojsk ani jejich rozmístění, dodala. „Jednoduše musí se vším souhlasit, protože ví, že bez podpory (ruského prezidenta Vladimira) Putina by v Bělorusku neměl šanci politicky přežít,“ domnívá se představitelka běloruské opozice.

Zprávy z konce října o plánu na vytvoření společného výcvikového střediska Ruska a Běloruska vyvolaly obavy, že by se Bělorusko mohlo připojit k bojům na Ukrajině, píše AFP. Podle Cichanouské by se ale běloruští vojáci odmítli připojit k Moskvou rozpoutané válce a „Lukašenko to ví“. Zprávy o rozmístění ruských jaderných zbraní se podle Cichanouské dosud také nepotvrdily.