V Bělorusku drží přes 1300 politických vězňů. Výstava v Praze připomíná jejich boj za svobodu

„Lukašenko je loutka, kterou ovládá Putinův režim. On už nad Běloruskem nemá moc, představuje pouze loutkovou vládu. Umíte si představit, že by běloruská společnost někdy dala svolení k tomu, aby v její zemi byly rozmístěny ruské síly? To je porušení naší ústavy, je to porušení všech smluv, které má Bělorusko uzavřené s Ukrajinou. Oni (ruští vojáci) útočí na Ukrajinu z běloruského území,“ vysvětlil Latuško.