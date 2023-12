Osobnosti, které v roce 2023 opustily kulturní svět

10. ledna

Jeff Beck, 78 let. Fenomenální britský kytarista. Spolu s Erikem Claptonem a Jimmym Pagem byl jedním ze tří elitních kytaristů, kteří působili v šedesátých letech ve skupině The Yardbirds. Úspěšný byl i jako sólista.

Zemřel kytarista Jeff Beck

12. ledna

Lisa Marie Presleyová, 54 let. Americká popová zpěvačka byla dcerou krále rokenrolu Elvise Presleyho a herečky Priscilly Presleyové. Pozornost na sebe poutala i svým pestrým osobním životem.

Zemřela Lisa Marie Presleyová

Foto: Profimedia.cz Lisa Marie Presleyová

14. ledna

Inna Čurikovová, 79 let. Sovětská a ruská divadelní a filmová herečka u nás proslula zejména rolí Marfuši v pohádce Mrazík.

Zemřela herečka Inna Čurikovová, představitelka Marfuši

16. ledna

Gina Lollobrigida, 95 let. Slavná italská herečka patřila k symbolům krásy své doby. Uspěla i v Hollywoodu. Celkově vystoupila v sedmdesáti filmech a televizních produkcích. Filmy s ní režírovali Vittorio de Sica, Alberto Lattuada, John Huston a další.

Zemřela Gina Lollobrigida

Foto: KVIFF Gina Lollobrigida

19. ledna

Kristina Taberyová, 72 let. Česká režisérka, scenáristka a dramaturgyně. Na začátku 90. let 20. století spoluzakladatelka organizace Člověk v tísni.

Zemřela režisérka Kristina Taberyová, stála u zrodu Člověka v tísni

20. ledna

Jiří Macháně, 82 let. Kameraman, který mimo jiné pracoval na filmech Černí baroni, Deváté srdce, Žabí princ a dalších.

Zemřel kameraman Jiří Macháně

23. ledna

Petr Hošek, 55 let. Punkrockový hudebník, zpěvák a baskytarista skupiny Plexis. Před lety působil rovněž v projektech Maradona Jazz nebo Svatý Vincent.

Hudební dokument punkového pohřbu. Plexis a fanoušci se stylově loučí s Petrem Hoškem

3. února

Naďa Urbánková, 83 let. Zpěvačka a herečka se prosadila již v padesátých letech nejprve v divadle. Na hudební scéně na sebe upozornila v následující dekádě. V letech 1972 až 1976 zvítězila v anketě Zlatý slavík. Zpívala pop i countryové písně.

Zemřela Naďa Urbánková

V devadesátých letech žila ve Švýcarsku a několik let nezpívala. Po návratu domů se na scénu vrátila.

Foto: Petr Hloušek, Právo Naďa Urbánková

6. února

Květa Pacovská, 94 let. Malířka, sochařka, ilustrátorka, grafička, typografka a pedagožka, laureátka Ceny ministerstva kultury za přínos výtvarnému umění. V její tvorbě se prolínala řada výtvarných disciplín.

Zemřela ilustrátorka a výtvarnice Květa Pacovská

8. února

Burt Bucharach, 94 let. Byl americký skladatel populární a filmové hudby, jehož čtyřicet osm písní bylo v první desítce americké prodejní hitparády. Je držitelem Oscara za muziku k filmu Butch Cassidy a Sundance Kid.

9. února

Petr Slabý, 59 let. Scenárista, hudební novinář i publicista a filmový i televizní režisér.

10. února

Milan Schelinger, 70 let. Hudebník a výtvarník byl bratrem zpěváka Jiřího Schelingera. Po jeho smrti v roce 1981 se staral o jeho odkaz. Zpíval jeho písně, ovšem prosadil se i vlastní tvorbou. V letech 1999 až 2003 působil jako předseda Koruny České, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska.

Zemřel Milan Schelinger

24. února

Juraj Jakubisko, 84 let. Filmy slovenského filmového režiséra a scenáristy se vyznačují osobitou poetikou, bizarností i hravostí. Mezinárodní pozornost přitahoval zejména díky svým experimentálním přístupům.

Poslední rozloučení s Jurajem Jakubiskem proběhlo ve svatovítské katedrále

K jeho nejslavnějším dílům patří Nejasná zpráva o konci sveta, Post coitum, Bathory, oba filmy Perinbaba či Sedím na konári a je mi dobre.

Foto: Petr Horník, Právo Juraj Jakubisko

2. března

Wayne Shorter, 89 let. Americký saxofonista a skladatel byl označovaný za jednoho z nejdůležitějších jazzových hudebníků své generace.

23. dubna

Robert Patrick, 85 let. Americký dramatik a básník napsal za svůj život šedesát divadelních her. Je také autorem několika ceněných sbírek básní.

25. dubna

Harry Belafonte, 96 let. Americký zpěvák a herec byl v padesátých letech minulého století považován za krále kalypsa, stylu pocházejícího z karibské oblasti. Zpíval i blues a gospel. Byl známý též jako bojovník za práva černochů a kritik americké politiky.

Zemřel Harry Belafonte

28. dubna

Ivan Vyskočil, 94 let. Spisovatel, dramatik a herec patřil k iniciátorům divadel malých forem u nás. Spoluzakládal pražské Divadlo na Zábradlí, byl autorem mnoha divadelních her i knih, taktéž působil jako uznávaný pedagog.

Zemřel spisovatel a herec Ivan Vyskočil

Byl jednou z nejvýznamnějších postav českého moderního divadla druhé poloviny dvacátého století.

Tim Bachman, 71 let. Kanadský rockový kytarista a zpěvák založil roku 1973 se svými bratry Randym a Robbiem skupinu Bachman–Turner Overdrive. Odešel z ní v roce 1974, kdy jej nahradil Blair Thornton. Pokračoval jako sólový umělec.

3. května

Josef Jařab, 85 let. Byl literární historik, teoretik, překladatel a pedagog, profesor anglické a americké literatury. Stal se též rektorem Univerzity Palackého v Olomouci a působil jako senátor.

Zemřel někdejší senátor a bývalý rektor Josef Jařab

7. května

Soňa Červená, 97 let. Operní pěvkyně a herečka zpívala v nejvýznamnějších operních domech po celém světě. Její nejslavnější rolí byla Carmen. Začínala v roce 1948 po boku Jana Wericha v muzikálu Divotvorný hrnec. Slibně se rozvíjející pěveckou dráhu jí v padesátých letech mařily politické perzekuce.

Soňa Červená: Dáma, která měla smlouvu se smrtí

Po své emigraci na začátku šedesátých let nicméně zpívala na největších scénách světa.

Foto: Petr Horník, Právo Soňa Červená

19. května

Pete Brown, 82 let. Anglický zpěvák, textař a básník, který napsal v šedesátých letech několik textů pro skupinu Cream. Potom psal pro jejího baskytaristu Jacka Bruce. Působil ve skupině The First Real Poetry Band, v níž hráli i kytarista John McLaughlin a bubeník Laurie Allan. Později spolupracoval i s Mirem Žbirkou.

Zemřel Pete Brown. Psal texty pro Cream i Mira Žbirku

24. května

Tina Turner, 83 let. Americká zpěvačka, která později žila ve Švýcarsku a přijala i tamní občanství, se celosvětově proslavila již v šedesátých letech. Charakteristický byl její chraplavý hlas s rockovým a bluesovým feelingem.

Foto: Petr Hloušek, Právo Tina Turner

Tina Turner byla talentem své generace, říká americký prezident. Velký hlas, tvrdí její kolegové

Dano Heriban, 43 let. Slovenský herec byl obsazen v řadě filmů a známý byl i ze slovenských televizních seriálů.

12. června

Treat Williams, 71 let. Americký herec byl známý zejména z role Bergera v hudebním filmu Miloše Formana Vlasy.

Zemřel herec Treat Williams

13. června

Cormac McCarthy, 89 let. I u nás populární americký spisovatel byl autorem knih Tahle země není pro starý, Cesta, Města na planině, Hranice a dalších. Patří mezi nejvýznamnější americké romanopisce posledních let.

Zemřel spisovatel Cormac McCarthy

15. června

Glenda Jacksonová, 87 let. Britská herečka byla držitelkou dvou Oscarů za nejlepší ženský herecký výkon z let 1969 a 1973.

11. července

Milan Kundera, 94 let. Česko-francouzský spisovatel se narodil v Brně, ale od roku 1975 žil ve Francii. V roce 1979 byl zbaven československého státního občanství, roku 1981 získal občanství francouzské a v roce 2019 mu bylo vráceno občanství české.

Zemřel Milan Kundera

Texty psal nejdříve česky, později francouzsky. Jeho nejslavnějšími díly jsou Nesnesitelná lehkost bytí, Žert, Nesmrtelnost, Směšné lásky a další.

16. července

Jane Birkinová, 76 let. Britská herečka, režisérka, skladatelka a zpěvačka žila ve Francii. V sedmdesátých letech patřila k sex symbolům doby. Mimo jiné hrála ve filmu Zvětšenina.

Zemřela Jane Birkinová

21. července

Tony Bennett, 96 let. Americký zpěvák a malíř patřil k významným postavám světové hudební scény. Vydal více než padesát studiových alb a získal šestnáct cen Grammy.

Zemřel Tony Bennett

V posledních letech nazpíval řadu duetů, mimo jiné s Lady Gaga, Eltonem Johnem či Paulem McCartneym.

Foto: Carlo Allegri, Reuters Tony Bennett

24. července

Václav Kahuda, 57 let. Spisovatel a publicista napsal romány Houština, Proudy nebo Prám, také mnohé povídky a novely. V letech 2017 a 2018 byl předsedou Asociace spisovatelů.

26. července

Sinéad O’Connor, 56 let. Irská zpěvačka se proslavila již v osmdesátých letech. Její osobní život byl ale zasažen mnoha zvraty, což ji poznamenalo natolik, že se hudbě v některých letech prakticky nevěnovala.

Sinéad O’Connorová bojovala, trpěla, zpívala a chtěla na turné

28. července

Jana Šulcová, 76 let. Absolventka DAMU už během svých studií nastoupila v roce 1969 do souboru Městských divadel pražských.

Zemřela herečka Jana Šulcová

Filmoví a televizní diváci ji viděli v jednom z dílů kriminálního seriálu Hříšní lidé města pražského nebo v seriálu My všichni školou povinní. Hrála ve Spalovači mrtvol, Fešáku Hubertovi a ztvárnila jednu z hlavních ženských rolí ve filmu S tebou mě baví svět, který byl vyhlášen komedií století.

Foto: Lenka Hatašová Jana Šulcová

8. srpna

Sixto Rodriguez, 81 let. Americký folkový hudebník mexického původu se stal mezinárodně známým díky dokumentárnímu filmu Pátrání po Sugar Manovi z roku 2012.

17. srpna

Jiří Černý, 87 let. Hudební kritik, o hudbě psal od šedesátých let. Spolupracoval s řadou časopisů i s Československým rozhlasem, kde mimo jiné v polovině šedesátých let s manželkou uváděl první československou hitparádu Dvanáct na houpačce. V listopadu 1989 se zúčastnil založení Občanského fóra a moderoval některé protestní akce. Hudbu popularizoval i ve svých klubových pořadech.

Byl profesionál a člověk dobrého srdce, vzpomínají muzikanti na Jiřího Černého

18. srpna

Jan Kalina, 58 let. Zpěvák, perkusista, skladatel, výtvarník, příležitostný herec, frontman skupiny Sto zvířat, kterou v roce 1990 zakládal. Byl spolupracovníkem divadelních uskupení Kašpárek v rohlíku, Šrapnel a Vosto5.

GLOSA: Skupina Sto zvířat má od fanoušků zelenou

19. srpna

Vašo Patejdl, 68 let. Zpěvák a klávesista slovenské skupiny Elán, kterou v roce 1968 spoluzakládal, se narodil v Karlových Varech a žil v Praze. Byl autorem řady písniček nejenom pro Elán a vlastní repertoár, ale i pro další interprety.

Foto: Warner Music Vašo Patejdl

Zemřel Vašo Patejdl

22. srpna

Toto Cutugno, 80 let. Italský zpěvák prodal během své kariéry více než sto milionů desek, což z něho dělá jednoho z nejúspěšnějších hudebníků z Apeninského poloostrova.

Zemřel zpěvák Toto Cutugno

24. srpna

Pavel Taussig, 74 let. Filmový historik, scenárista a publicista napsal námět k oscarovému filmu Jana Svěráka Kolja z roku 1996. Byl autorem dokumentární série Úsměvy českého filmu, rovněž knih i televizních pořadů o kinematografii a osudech filmových hvězd.

Zemřel filmový historik Pavel Taussig

25. srpna

Juliana Jirousová, 79 let. Výtvarnice a disidentka, signatářka Charty 77 byla nositelkou osvědčení za odboj a odpor proti komunismu. Tvořila zejména obrazy světců.

Zemřela Juliana Jirousová

6. září

Filip Karlík, 25 let. Hudebník, producent a DJ byl členem kapely Jamaron, hiphopového uskupení Shizzle Orchestra a jedním ze zakladatelů pražského hudebního studia A2Z Studio.

11. září

Yvonne Přenosilová, 76 let. Zpěvačka je považována za průkopnici rhythm and blues a rokenrolu u nás. Proslavila se v šedesátých letech, k jejím nejslavnějším písním patří Roň slzy, Boty proti lásce či Mně se líbí Bob.

Zemřela Yvonne Přenosilová

V roce 1968 emigrovala do Německa, kde se jí v hudební kariéře pokračovat nepodařilo. Po návratu domů se už na scénu vracela sporadicky.

Foto: Petr Mráček Yvonne Přenosilová

21. září

Václav Šašek, 89 let. Český dramaturg a filmový scenárista. Jeho práce je spojena především s československým filmem tzv. české nové vlny 60. let 20. století.

Zemřel scenárista Václav Šašek

27. září

Michael Gambon, 82 let. Britsko-irský herec proslul jako představitel Albuse Bumbála ze zfilmovaných knih o Harrym Potterovi. V roce 1998 byl povýšen královnou Alžbětou II. do nižšího šlechtického stavu.

Zemřel představitel Brumbála, herec Michael Gambon

1. října

Patricia Burda Janečková, 25 let. Sopranistka slovenského původu se nejprve stala absolutní vítězkou soutěže Talentmania v roce 2010. Později byla členkou muzikálového souboru Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.

Zemřela pěvkyně Patricia Burda Janečková, bylo jí 25 let

22. října

Eduard Krečmar, 81 let. Písňový textař a libretista psal texty pro špičku české pop-music již od šedesátých let. Spolupracoval s Karlem Svobodou či Ladislavem Štaidlem, jeho texty zpívali Karel Gott, Václav Neckář, Jitka Zelenková, Petr Novák a další. Byl spoluzakladatelem rokenrolové skupiny Sputnici.

Zemřel textař Eduard Krečmar

25. října

Zdeněk Mácal, 87 let. Držitel medaile Za zásluhy, dirigent, který v letech 2003 až 2007 působil jako šéfdirigent České filharmonie. Po vstupu sovětských vojsk do Československa odešel do emigrace, kde se prosadil hned v několika slavných orchestrech. Celkově řídil 160 orchestrů ze čtyř světadílů.

Zemřel dirigent Zdeněk Mácal

28. října

Matthew Perry, 54 let. Americko-kanadský herec, komik a producent byl pětkrát nominovaný na cenu Emmy. Jeho nejslavnější rolí byl Chandler Bing z televizního seriálu Přátelé.

Foto: Phil Mccarten, Reuters Matthew Perry

Matthew Perry zemřel po požití ketaminu

4. listopadu

Alois Fišárek, 80 let. Filmový střihač, pedagog, držitel šesti Českých lvů. Pracoval mimo jiné s režisérem Janem Svěrákem. Podílel se na jeho snímcích Akumulátor 1, Kolja, Tmavomodrý svět, Kuky se vrací nebo na filmu Kanárek od režiséra Viktora Tauše.

Zemřela legenda českého filmu Alois Fišárek

20. listopadu

Zdena Hadrbolcová, 86 let. Hrála ve více než sto deseti filmech a v osmnácti seriálech. Byla též divadelní herečkou, hrála v pražských Divadle Na zábradlí, Divadle komedie nebo v Rokoku. Vyučovala na DAMU na katedře autorské tvorby.

Zemřela Zdena Hadrbolcová

Jiří Dušek, 99 let. Jako herec svou kariéru spojil s Divadlem bratří Mrštíků, dnešním Městským divadlem Brno. Věnoval se také televizi, filmu, dabingu, pedagogické práci a komponování hudby.

Zemřel herec Jiří Dušek

22. listopadu

Barbara Haščáková, 43 let. Slovenská zpěvačka na sebe upozornila v devadesátých letech jako členka popové skupiny MC Erik & Barbara. Od roku 2000 žila v Americe.

Ve 43 letech zemřela zpěvačka Haščáková z dua MC Erik & Barbara

30. listopadu

Shane MacGowan, 65 let. Irský hudebník, zpěvák a skladatel byl členem kapely The Pogues. Po odchodu z ní pokračoval s dalšími skupinami i sólově.

9. prosince

Ladislav Županič, 80 let. Herec a dabér vytvořil řadu divadelních i filmových rolí. Jako dabér byl hlasem amerického herce Clinta Eastwooda, namluvil též Michala Dočolomanského ve filmu Tajemný hrad v Karpatech.

Kolegové a fanoušci vzpomínají: Ladislave, díky za všechno

V letech 1993 až 2003 byl ředitelem Hudebního divadla Karlín v Praze. V březnu 2016 obdržel Cenu Thálie za celoživotní herecko-pěvecké mistrovství v kategorii muzikál-opereta.

Foto: Jan Handrejch, Právo Ladislav Županič

16. prosince

Colin Burgess, 77 let. Australský bubeník byl členem první sestavy světoznámé kapely AC/DC.

Zemřel hudebník Colin Burgess z AC/DC

21. prosince

Lenka Hlávková, 49 let. Muzikoložka, ředitelka Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde se stala jednou z obětí útoku střelce.