Zemřel hudebník Colin Burgess z AC/DC

Hudebníci na sociální síti neskrývali svůj zármutek. „Byl to náš první bubeník a velmi uznávaný hudebník,“ doplnili v příspěvku.

Colin Burgess byl nicméně v únoru 1974 z kapely vyhozen. Důvodem bylo obvinění ze strany ostatních členů kapely, že vystupoval na pódiu opilý. Toto obvinění bylo pro Burgesse velkým zklamáním, a on sám později prohlašoval, že mu někdo možná podstrčil omamnou látku do nápoje.

Přestože jeho doba v AC/DC byla krátká, Colin Burgess neopustil hudební scénu. V roce 1998 dosáhl dalšího významného uznání, když byl za svůj přínos v kapele The Masters Apprentices uveden do australské hudební síně slávy.

Jeho hudební kariéra odstartovala již v polovině šedesátých let. První významnější skupinou, se kterou si zahrál, byla The Masters Apprentices. Ke kapele se připojil v roce 1968, tedy zhruba tři roky poté, co byla založena.