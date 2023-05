Zemřel Pete Brown. Psal texty pro Cream i Mira Žbirku

Ve věku 82 let zemřel v pátek v britském Hastingsu britský zpěvák, skladatel, básník a textař Pete Brown. Podlehl rakovině. Proslavil se jako spoluautor slavných písniček Sunshine of Your Love, White Room či I Feel Free od britské rockové skupiny Cream. Spolupracoval i na textech pro zpěváka Mira Žbirku.

Foto: Profimedia.cz Pete Brown v roce 2018 v pražském Lucerna Music Baru na křtu alba Mira Žbirky

Článek Peter Ronald Brown, jenž se narodil 25. prosince 1940, rovněž založil kapely Pete Brown & His Battered Ornaments a Pete Brown & Piblokto! a spolupracoval s hudebníky Grahamem Bondem a Philem Ryanem. Psal i filmové scénáře a založil filmovou produkční společnost. V šedesátých letech se přidal k hnutí Beat Generation, jehož stoupenci svými díly i životními postoji demonstrovali nesouhlas s konzumní společností a konzervativismem. Následně ho Jack Bruce, Ginger Baker, Eric Clapton, členové tehdy krátce existující skupiny Cream, oslovili, aby jim otextoval několik písní. Nakonec s nimi spolupracoval na všech čtyřech albech, jmenovitě Fresh Cream (1966), Disraeli Gears (1967), Wheels of Fire (1968) a Goodbye (1969). Po rozpadu skupiny se stal textařem Jacka Bruce, s nímž pracoval na jeho sólových deskách. On sám vydal jedenáct alb a také několik básnických sbírek. V posledních letech se seznámil se zpěvákem Mirem Žbirkou, který jezdil do Londýna nahrávat, a jako textař spolupracoval i s ním. Podílel se na albech Miro (2015) a Double Album (2018).