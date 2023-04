Zemřel Harry Belafonte

Ve věku 96 let zemřela americká hudební ikona a bojovník za lidská práva a rovnoprávnost Harry Belafonte. V úterý o tom informoval americký deník The New York Times.

Foto: Profimedia.cz Harry Belafonte

Článek Jako interpret Belafonte zpopularizoval polyrytmický vokální hudební styl kalypso pocházející z karibské oblasti, ale zpíval také blues nebo gospel. Jeho největšími hity byly The Banana Boat Song (Day-O), Matilda a Shake Shake Shake Seňora. Americký zpěvák, známý v padesátých letech jako král kalypsa, se narodil v roce 1927 v Harlemu jako potomek přistěhovalců z Karibiku. Proslavil se také jako herec a producent.