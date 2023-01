Zemřela režisérka Kristina Taberyová, stála u zrodu Člověka v tísni

"Kristina Taberyová, vzdělaná, noblesní a pronikavě chytrá dáma, která na začátku devadesátých let stála u vzniku #ČlověkVTísni , po dlouhé nemoci včera zemřela. Děkujeme Kristino, budeš nám chybět💔 S láskou a úctou, Šimon" pic.twitter.com/CNJP5OjqjT

Synem Taberyové je novinář a šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery. „Dvacet let bojovala s rakovinou, prostě se svojí zarputilostí se rozhodla, že se pustí do léčby. Nemoc se vracela, zase bojovala,“ uvedl na Facebooku. Poslední týdny se její stav rychle zhoršoval, do posledních chvil se ale zajímala o dění, dodal.