Zemřel Milan Schelinger

Na svět přišel 18. února 1952 v Bousově. Jeho rodina se zanedlouho přestěhovala do pražských Nuslí, kde prožil podstatnou část svého života. Jeho otec byl učitelem hudby a on sám propadl muzice velmi brzy. V dětství začal hrát na housle a později na kytaru.

V první polovině osmdesátých let účinkoval ve skupině Projektil. V letech 1986 a 1987 spolupracoval s undergroundovou kapelou The Plastic People of the Universe, s níž se zúčastnil nahrávání jejího alba Hovězí porážka, které proběhlo na chalupě Václava Havla na Hrádečku.