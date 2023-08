Byl profesionál a člověk dobrého srdce, vzpomínají muzikanti na Jiřího Černého

„Byl to nestor hudební publicistiky, kritiky a propagace hudby. Nevím vlastně, jestli se někdy považoval vyloženě za hudebního kritika, byl to ale člověk, který měl hudbu a muzikanty rád. Články z jeho pera byly velice laskavé, patřil k těm dobrým publicistům, kteří se kolem muziky točili. Sehrál důležitou roli i v sametové revoluci. Pravidelně s námi tehdy diskutoval v Laterně magice v Praze a jeho hlas byl důležitý. Když jsem poprvé přišel s návrhem, aby se Václav Havel stal prezidentem a udělalo se první hlasování, bylo pro asi pět lidí. A Jirka byl mezi nimi. To mu připisuji k dobru,“ uvedl pro Právo hudebník Michael Kocáb.

„Prožil jsem si s ním doby, kdy mě vyzdvihoval, stejně tak doby, kdy jsem dělal popík a on do mě šil. Vždy jsem ale cítil, že má pravdu. V roce 1989 jsme se potkávali i v Občanském fóru, moderoval mítinky na Václaváku. Ironií osudu je, že když ho Akademie populární hudby před třemi lety pozvala jako prvního nemuzikanta do Síně slávy, byl jsem to já, kdo mu cenu předával. Tím se kruh zajímavě uzavřel. Nesmírně si ho vážím. Měl rovnou páteř a na jeho pohled na život a svět nikdy nezapomenu,“ dodal Prokop.