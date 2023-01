Zemřel kytarista Jeff Beck

Britský kytaristy byl v 60. letech součástí legendární skupiny The Yardbirds, z níž vzešel například i Eric Clapton.

Věnoval se instrumentálním skladbám, jeho žánrový rozsah byl pestrý, od jazzu přes rock po elektronickou hudbu. Jeho skladby získaly několik cen Grammy. V roce 1992 byl uveden do Rokenrolové síně slávy.

Za Beckovo nejúspěšnější album bývá považována deska Flash z roku 1985, na níž je i instrumentálka Escape od Jana Hammera, za niž Beck dostal v roce 1986 svou první Grammy. S novým tisíciletím pak hudebník vplul na vlnu elektroniky, jež mu vynesla třetí Grammy za píseň Dirty Mind z desky You Had It Coming (2001). Posledním studiovým albem Becka byla deska Loud Hailer z roku 2016.