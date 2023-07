Zemřel Milan Kundera

Nic na tom nezměnila skutečnost, že brněnský rodák s manželkou Věrou žil od roku 1975 ve francouzském exilu, ani že byl v roce 1979 zbaven československého státního občanství a dva roky nato mu prezident François Mitterrand udělil občanství Francie. V roce 2019 mu bylo občanství České republiky vráceno. Stejně tak na to nemělo vliv, že své romány od osmdesátých let psal francouzsky.

Jeho knihy ze 60. let i následující exilová tvorba patří k základnímu fondu českého umění. V novém tisíciletí se k nim v české verzi připojily romány Slavnosti bezvýznamnosti a především z jeho děl napsaných a vydaných ve francouzštině nejpropracovanější a nejrozsáhlejší Nevědění, oba v překladu Anny Kareninové.

„Nejde o nic méně než o snahu pošpinit čest jednoho z největších žijících spisovatelů, a to na přinejmenším pochybných základech,“ napsali v roce 2008 Salman Rushdie, Gabriel García Márquez, Philip Roth, John Maxwell Coetzee, Nadine Gordimerová, Orhan Pamuk, Jorge Semprún, Carlos Fuentes a další, kteří společně vyjádřili „solidaritu Milanu Kunderovi“.

Po gymnáziu odešel Milan do Prahy, kde se na Filozofické fakultě UK věnoval literární vědě a estetice. Odtud přestoupil na FAMU, kde vystudoval filmovou režii a pak scenáristiku u prozaika a dramatika M. V. Kratochvíla. Po skončení začal na FAMU vyučovat světovou literaturu, nejprve jako asistent, odborný asistent a od roku 1964 jako docent.

Na jeho působení rádo vzpomíná mnoho jeho žáků, jako třeba Vladimír Körner. „Rukopis mé první knížky Střepiny v trávě odnesl do nakladatelství Čs. spisovatel, a to bez mého vědomí, čímž nastartoval moji literární práci,“ řekl o něm Körner Právu.

Ludvík Jahn, v raných 50. letech jako student horlivý komunista, se vrací po desetiletí do rodné obce. Kvůli žertovné pohlednici, poslané spolužačce Markétě na školení, byl vyhozen z vysoké školy i ze strany. A Ludvík se chce po čase pomstít spolužákovi Zemánkovi, který ho v rozhodující chvíli podrazil, a sice tím, že svede jeho ženu Helenu. Když se tak stane, zjistí, že Zemánkovi spolu už dávno nežijí.

Dodejme ještě, že Kundera byl v roce 1950 po dvou letech členství vyloučen z KSČ, když StB zachytila jeho korespondenci zesměšňující vysokého stranického funkcionáře. Do strany se vrátil v roce 1956 a skončil v ní pak i se zaměstnáním na FAMU při prověrkách v roce 1970. Poté byl až do odchodu do exilu v hledáčku StB.