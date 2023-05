Soňa Červená: Dáma, která měla smlouvu se smrtí

Dožít se devadesáti sedmi let, a co víc, v tomto věku vystoupit na jeviště v sólové mluvené roli v oratoriu, to je výkon, nad nímž nelze než postát v tiché úctě i obdivu.

Foto: Dušan Dostál Soňa Červená