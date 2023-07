Sinéad O’Connorová bojovala, trpěla, zpívala a chtěla na turné

Na internetu se objevila slova uznání i loučení. Britský zpěvák Morrissey, jenž je známý nepředvídatelnými výroky a ostrým jazykem, zkritizoval média a nahrávací průmysl. Podle něho byla O’Connorová skutečně sama sebou, a to bylo vše, co chtěla lidem dát. Místo aby jí média a lidé z hudební branže pomohli, otočili se k ní zády.

„Udělali to ti samí, kteří jí teď dávají nálepky ikony a legendy. Její vydavatelství ji vyhodilo poté, co prodala sedm milionů alb. Byla zvláštní, ano, ale nikdy nebyla nezajímavá. Neudělala nic špatného. Znám to moc dobře. Nikdo ji potom až do smrti nepochválil,“ napsal.

Cejch rebelky jí zůstal. Koncem devadesátých let se nechala od biskupa jedné katolické skupiny v Lurdech vysvětit za farářku, což ale římskokatolická církev neuznala. V roce 1999 se pokusila o sebevraždu a v roce 2007 prozradila v The Oprah Winfrey Show, že jí byla diagnostikována bipolární porucha. Koncem roku 2011 se nervově zhroutila a o rok později prozradila médiím, že se „cítí velmi špatně“.

V polovině července zveřejnila sérii příspěvků, ve kterých mimo jiné psala o své finanční nezávislosti. „Jsem poslední žena na zemi, která by kdy požádala o peníze. Je to otázka hrdosti,“ zdůraznila.

Její hudební cestu uzavírá album I’m Not Bossy, I’m the Boss z roku 2014. V roce 2020 vydala svůj poslední singl Trouble of the World a v únoru 2023 představila vlastní verzi skotské písně The Skye Boat Song, kterou natočila pro sedmou sezónu série Outlander.