Zemřel Tony Bennett

Ve věku 96 let zemřel americký jazzový a popový zpěvák Tony Bennett. Proslavily ho písně The Way You Look Tonight, Body and Soul nebo (I Left My Heart) In San Francisco. Před časem nazpíval také duety s Lady Gaga.

Článek Je považován za poslední velkou americkou hvězdu, která se v hudbě dokázala prosazovat nepřetržitě po dlouhá desetiletí. Jeho písničky opakovaně dobývaly americké hitparády. A to od začátku 50. let, shrnul ve svém textu web Sky News. Od Franka Sinatry po Lady Gaga Své první album totiž vydal již v roce 1952. O deset let později získal svou první Grammy, o šedesát let později, v roce 2022, zvedl nad hlavu již svou dvacátou cenu. Bennett za svou kariéru vydal více než sedmdesát alb, prodal jich miliony kusů. A je možná jediným zpěvákem, který dokázal dobýt americké hitparády v 50., 60., 70., 80. i 90. letech, ale rovněž v letech 2000, 2010 a 2020. Proslul také vystoupeními s řadou dalších slavných zpěváků. Seznam význačných kolegů, s nimiž spojil své síly, čítá řadu jmen: od Franka Sinatry po Lady Gaga, ale jsou to i Paul McCartney, John Legend, Christina Aguilera, Michael Bublé nebo Amy Winehouse, s níž si zazpíval krátce před její smrtí, v roce 2011. Jejich duet se jmenuje Body and Soul (Tělo a duše, pozn. red.). Boj s alzheimerem V roce 2016 mu byla diagnostikována Alzheimerova choroba. Nicméně optimismus, který k němu celý život patřil, si i přesto dále zachoval. Což dokázal i hojně sdílený citát z jeho sociálních sítí: „Život je dar – dokonce i s alzheimerem.“ View this post on Instagram A post shared by Tony Bennett (@itstonybennett) Stále se také věnoval hudbě. V roce 2022 vyjel na turné po boku Lady Gaga, se kterou se podělil i o svou dvacátou cenu Grammy. Bennett obecně patřil k velmi oblíbeným, štědrým kolegům, kterého jeho „konkurenti“ milovali. Slavný Sinatra jej dokonce v roce 1965 označil za „nejlepšího zpěváka v oboru“ a vzhledem k jeho milé, nekomplikované povaze o něm dlouho mluvil jako o „dítěti“.