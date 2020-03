ON-LINE: Sněmovna má na stole zákony ke koronavirové krizi, poslanců se schází půlka

Poslanci budou v úterý jednat od 11 hodin, a to v omezeném počtu. Ze zdravotních důvodů by se jich mělo sejít něco přes polovinu. Dolní komora má 200 členů.

Na programu schůze mají poslanci vládní návrh zákona na změny v ošetřovném. Vláda chce, aby měli na ošetřovné nárok lidé s dětmi až do 13 let po celou dobu trvání mimořádných opatření.

Poslanci budou také rozhodovat o pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby ( EET ), a to na dobu nejméně čtyř měsíců. Změna by se týkala podnikatelů spadajících do všech čtyř fází.

Jednat budou také o návrhu ministra školství Roberta Plagy (ANO). Ten žádá posunutí maturitních zkoušek tak, aby se uskutečnily 21 dní po znovuotevření středních škol. Pokud by k tomu nedošlo do 1. června, maturitní zkouška by byla nahrazena vysvědčením, které by zprůměrovalo poslední tři pololetní vysvědčení studenta.