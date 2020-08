Znáte všechny americké prezidenty? Seznam, zajímavosti a historie

Během historie Spojené státy americké mnohokrát dokázaly, že jsou patrně nejsilnější světovou velmocí. Jejich prezident je proto považován za jednoho z nejmocnějších mužů (žena dosud v úřadu nestanula) planety. Americe vládly už desítky mužů. Kteří to byli?

Prezident James Monroe vyhlásil tzv. Monroeovu doktrínu, podle které nemají evropské mocnosti právo zasahovat do záležitostí nezávislých států na území amerického kontinentu. Současně tato doktrína uváděla, že USA nemají zájem se vměšovat do dění v Evropě, a tím položil základní kámen k politice izolacionismu.

Pocházel z rodu virginských plantážníků, jeho otec Benjamin Harrison byl jedním z Otců zakladatelů. Měl nejdelší inaugurační projev trvající hodinu a půl, ale v prezidentském mandátu setrval nejkratší dobu ze všech amerických prezidentů - vládl jen 30 dní, 11 hodin a 30 minut, poté zemřel pravděpodobně na následky zápalu plic, který dostal, právě když měl v dešti proslov při slavnostním uvedení do funkce. Jeho vnuk Benjamin Harrison byl prezidentem USA v letech 1889–1893.

Do funkce hlavy státu nastoupil automaticky jakožto viceprezident Williama Harrisona, a byl tak prvním prezidentem, který nebyl zvolen. V rámci domácí politiky nebyl Tyler silným prezidentem, úspěchy zažil spíše na poli zahraniční politiky, včetně mírových smluv s britskými koloniemi na severu USA nebo s Čínou. Byl klíčovou postavou anexe Texasu.

Člen demokratické strany James K. Polk je znám hlavně rozšířením amerického území během války s Mexikem, a to o Texasskou republiku a území na pobřeží Pacifiku. Byl také vlastníkem několika plantáží, kde měl také značné množství otroků. Zemřel tři měsíce po skončení svého funkčního období na choleru.

Sloužil čtyřicet let v americké armádě, pak byl dosazen whigy jako jejich kandidát na prezidenta. Zemřel na zánět trávicí soustavy šestnáct měsíců po svém zvolení. Po něm do funkce nastoupil viceprezident Millard Fillmore.

14. dubna roku 1865 byl na Lincolna spáchán atentát. V divadle ho střelil do hlavy herec John Booth, příznivec Jihu. Lincolnovi se údajně o atentátu den předtím zdálo. Na konci roku 1865 bylo otroctví zrušeno zavedením dodatku v Ústavě.

Ujal se vlády po atentátu na Garfielda. Jeho nástup do funkce byl spojen s kritikou a pesimismem kvůli jeho předešlému politickému působení. Arthur však funkční období zvládl velmi dobře a odcházel obecně respektován.

Po skončení v úřadu prezidenta se stal desátým předsedou Nejvyššího soudu a je tak jediným, kdo složil prezidentskou přísahu a do jehož rukou byla tato přísaha také skládána. Přísahu mu jakožto předsedovi složili prezidenti Calvin Coolidge a Herbert Hoover.

Woodrow Wilson stál v čele USA v době první světové války. Spojené státy vstoupily do války 6. dubna 1917. Byla vyhlášena všeobecná branná povinnost. Vstup USA znamenal vzpruhu pro strany Dohody vyčerpané vleklou zákopovou válkou. USA poskytly jak vojáky, tak prostředky.

Wilson ale už za války usiloval o zabezpečení míru. Přišel s plánem ustavení Společnosti národů, kde by i malé země měly stejná práva jako velké, a doufal, že by jednání zabránila dalším konfliktům. Kvůli své ideji v lecčems ustoupil spojencům z Dohody, kteří si chtěli zajistit, že je Německo už nikdy neohrozí. Zejména ustoupil v otázce reparací. V izolacionistických USA ale jeho idea nezískala podporu a Spojené státy do Společnosti národů nevstoupily.