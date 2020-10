Donald Trump: kampaň za obhajobu už od prvního dne ve funkci

Trump se proslavil i psaním knih, Trump: The Art of the Deal se držela 13 týdnů na čele žebříčku bestsellerů New York Times. Mezi lety 2004 a 2017 byl v televizi NBC vysílán jeho pořad The Apprentice, kde se dvě skupiny uchazečů promění ve dva soupeřící podnikající týmy. Jsou jim zadávány různé úkoly, na konci dílu Trump oznámí jednomu soutěžícímu, že „má padáka“. Po 19 let také vlastnil práva na vysílání soutěží krásy spadajících do soutěže Miss Universe. Mezi ně patřily např. Miss USA a Miss Teen USA. V roce 2007 za to obdržel hvězdu na chodníku slávy v Hollywoodu.