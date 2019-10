Radek Vondráček

Do politiky vstoupil v roce 2013, když kandidoval do Sněmovny za ANO a byl zvolen. Ve Sněmovně byl místopředsedou ústavně právního výboru. V lednu 2017 pak byl zvolen prvním místopředsedou dolní komory poté, co na tuto pozici rezignovala jeho stranická kolegyně Jaroslava Pokorná Jermanová.