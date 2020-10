Joe Biden, kandidát na prezidenta USA

Biden hlasoval proti první válce v Perském zálivu v roce 1991 a o jedenáct let později vyzýval prezidenta George Bushe ml., aby invazi do Iráku odložil až do vyčerpání veškerých diplomatických snah. Nakonec pro zásah v Iráku zvedl ruku. Později postup USA v zemi kritizoval. Navrhoval rozdělit Irák do tří federálních oblastí: kurdské, šíitské a sunnitské.