ON-LINE: Komunisté Babišovu vládu podpoří, odejdou ze sálu

Andrej Babiš se právě chlubil, jak jeho vláda snížila DPH na hromadnou dopravu. Jak vypadalo to hlasování? ANO bylo proti. A tak je to u něj se vším, nejdřív něco zkusit zamítnout a když to projde tak se tím prsit. U slevy na poplatníka je to stejné. https://t.co/Hk2Hw6HCHP