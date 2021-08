Historické centrum Štrasburku Grande Île bylo v roce 1988 zapsáno do Seznamu světového dědictví UNESCO.

Grande Île znamená v překladu do češtiny Velký ostrov, na kterém historické město skutečně leží. Obtékají jej dvě ramena řeky Ill. Štrasburk je rozdělen do 14 částí. Na východní straně města je řeka Rýn, na jejímž protějším břehu stojí německé město Kehl. Spojuje jej se Štrasburkem městská doprava.

Středověký Štrasburk náležel pod Svatou říši rímskou a ovládaly jej dva římské rody. Byli jimi Mullenheimové a Zornové, z toho důvodu měla radnice dva rozdílné vchody. Břehy řeky se až do dnešního dne nazývají po římských rodech (Quai Mullenheim, Quai Zorn).

V rozmezí let 1348-1349 otřásla černá smrt obyvatelstvem Štrasburku. Zodpovědnost za mor byla vnucena Židům, kteří byli v roce 1349 hromadně upalováni. O život byly připraveny stovky nevinných občanů. Nenávist a neoprávněný vztek vydržel až do 18. století. Do té doby Židé nemohli bydlet na území Štrasburku.