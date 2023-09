Štrasburk je pro turisty jako švédský stůl. Nabízí od všeho něco

Když se postavíte před katedrálu Notre-Dame, musíte pořádně zaklonit hlavu, abyste dohlédli až na vrchol její věže. Měří 142 metrů. V letech 1625 až 1847 byla nejvyšší budovou na světě. Hodně lidí se diví, proč má jen jednu věž. Není to jen kvůli obtížnému shánění peněz, může za to hlavně zdejší podloží. Hladina spodních vod je tu vysoká a svatostánek potřeboval mnoho mohutných dubových pylonů. Jeho stavitelé zápasili s tím, aby jim nepopraskal a nezřítil se. A to i jen s jednou věží.

Uvnitř katedrály najdete unikátní orloj, který se dává do pohybu ve 12:30, spoustu krásných soch, ale třeba také neuvěřitelnou kazatelnu vytesanou z kamene. Sochař nenápadně umístil do jednoho z gotických oblouků sošku svého psa, který ho doprovázel do práce. Soudě podle jeho ohlazené hlavy spousta lidí neodolá, aby si ho nepohladila. Bez ohledu na to, jestli jsou katolíci, protestanti, či bezvěrci. Úchvatná je i vyhlídka na město z ochozů věže, ve výšce 68 metrů, kam vede 329 schodů.