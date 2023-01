Novým místopředsedou EP se stal Angel, nahradí stíhanou Kailiovou

„Sebereflexe parlamentu zatím není dostatečná,“ řekla ve středu českým novinářům česká lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová. Podle ní je chybou také to, že parlament v současné situaci na volbu nového místopředsedy tak spěchá. Stejně to vidí i německý europoslanec z frakce Zelených Damian Boeselager, kterého citoval server Politico. „Tohle mohl být silný signál, že rozumíme tomu, jak je situace vážná, a že chceme znovu získat důvěru… místo toho rutinně pokračujeme, jako by se nic nestalo,“ řekl.