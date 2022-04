Kam vyrazit na výlet v Brně a okolí? Hrady, muzea, jeskyně, procházky a další tipy

Brno je městem moderním, avšak je také plné historie, kterou můžete poznávat i v centru moravské metropole. Dominantu Brna tvoří Katedrála sv. Petra a Pavla tyčící se z vrchu Petrov, jejíž historie sahá několik staletí do minulosti a jež je rovněž vyobrazena na české desetikorunové minci.

Mezi další nejznámější památky patří Měnínská brána, jediná dochovaná městská brána z pěti, jejíž počátky sahají až do 13. století, kdy tvořila součást brněnských hradeb. Pozůstatky hradeb se dodnes také dochovaly, jedna z nejzachovalejších částí se nachází v Husově ulici pod Petrovem. Rovněž Stará radnice, jež jako radnice fungovala až do roku 1935, se datuje do 13. století a je nejstarší světskou stavbou ve městě.