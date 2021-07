Výlety do českých přístupných jeskyní

Své jméno odvozuje od pověsti o pasačce Kateřince. Hledala ztracenou ovci, vstoupila do jeskyně, ale už nenašla cestu ven. Zdejší Hlavní dóm dlouhý 97 metrů, široký 44 metrů a vysoký 20 metrů je největším zpřístupněným prostorem v kterékoli české jeskyni.

Kresby uhlem v Kateřinské jeskyni jsou nejstarší v České republice. Vznikly v mladší době kamenné přibližně 4200 let před naším letopočtem

Výpustek představuje pozoruhodnou lekci českých dějin 20. století. Za první republiky se zde skladovala munice, poté zde Němci vystavěli podzemní továrnu na výrobu vstřikovacích čerpadel do leteckých motorů. V roce 1961 byla jeskyně opět obsazena, tentokrát Československou lidovou armádou. Po ní tu zůstal 200 metrů dlouhý protiatomový kryt.

Turisté se mohou těšit na větrací šachtu, prostory německé kotelny i věrný model jeskynního medvěda v životní velikosti. Některé části však k běžné prohlídce nepatří, pro návštěvníky by nebyly příliš bezpečné.

Nejdelší jeskynní systém v České republice je součástí CHKO Český kras. Vznikl ve vápencích v období devonu asi před 410 miliony let, jeskyně byly objeveny náhodou v roce 1950. Celková délka přesahuje dva kilometry, přístupná trasa měří cca 620 metrů.

Hodinová prohlídka zahrnuje přibližně 500 schodů, návštěva se tak nedoporučuje dětem do tří let a osobám ve špatném zdravotním stavu. Do jeskyní je rovněž přísně zakázán vstup se zvířaty.