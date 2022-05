Tipy na výlety: Liberec a Jablonec nad Nisou. Ochutnávka přitažlivých míst

Odpočinkem a přestávkou se může stát komplex Centrum Babylon. Patří do něj aquapark, dětské zábavní centrum Funpark či vzdělávací místo vědy a techniky iQPARK. Je koncipované zejména pro děti do 8 let, ostatní zvídaví lidé směřují spíše do sousedního centra iQLANDIA.