Tipy na výlety v Českém Krumlově a okolí

Stejně lákavé jsou však i exteriéry . Zámecký areál je rozsáhlým komplexem čítajícím 46 budov a palácových stavení, pět nádvoří a zámeckou zahradu o rozloze 12 hektarů. Celý hradní a zámecký areál je průchozí, lze tedy projít všemi pěti nádvořími, přes Plášťový most až do zámecké zahrady.

Na první pohled druhou dominantou města je Kostel sv. Víta rovněž ležící na ostrožně nad Vltavou, od zámku je však dělen řekou. První zmínky o českokrumlovské faře se datují do roku 1329 a během let prošel několika změnami, a stejně jako u zámku, zásluhu na tom měly všechny tři rody: Rožmberkové, Eggenberkové a Schwarzenberkové. Vývoj kostela z hlediska architektonického i uměleckého se ustálil novogotikou na konci 19. století. V kostele se nacházejí mimo jiné také hrobky bývalých pánů.

Zhruba 20 kilometrů od Českého Krumlova, mezi městem Velešín a obcí Sedlce, se nachází zřícenina hradu Velešín. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1266, o několik desítek let později byl založen jako královský hrad. Do dnešní doby se dochovaly zbytky opevnění a fragmenty půlválcové bašty a mohutné válcové věže a jsou volně přístupné.

Zřícenina gotického hradu Vítkův Hrádek je nejvýše položeným hradem, respektive zříceninou v České republice. První potvrzená zmínka o hradu pochází z roku 1347, spekuluje se však, že mohl vzniknout již před rokem 1277. Byl založen Vítkovci, až do počátku 17. století však byl majetkem Rožmberků. Poté přešel do vlastnictví Habsburků a následně Eggenbergů. Hrad byl používán a udržován asi do poloviny osmnáctého století a poté vyhořelý osiřel. Hrad leží na vrcholu Vítkův kámen, návštěva zříceniny tak zaručuje nádherné výhledy do okolní krajiny. Z Českého Krumlova je to asi 50 km, pod kopcem je parkoviště.