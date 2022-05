Kam v Karlových Varech? Tipy na výlety ve městě i do přírody

Karlovy Vary jsou jakožto lázeňské město také městem turistickým. A pacienty a turisty je třeba někde ubytovat. Ve Varech je několik desítek hotelů a pensionů, kde se můžete ubytovat. Mnoho z nich však můžete obdivovat, aniž byste si v nich zaplatili pokoj, a to díky jejich unikátní architektuře. Z těch nejznámějších to jsou například hotely Imperial, Bristol Palace, Romance, Parkhotel Richmond, SPA Hotel Anglický dvůr, Carlsbad Plaza nebo ten úplně nejznámější – Grandhotel Pupp, jenž navíc nedávno prošel rozsáhlou rekonstrukcí.

Velmi oblíbenou trasou na výlet kolem Svatošských skal je cesta podél břehu řeky Ohře z Karlových Varů až do města Loket , kde můžete výlet završit návštěvou zdejšího hradu. Po celou dobu je cesta dlouhá asi 10 kilometrů ve velmi dobrém stavu a je vhodná i pro kočárky a kola. Pěšky pak cesta z městské části Karlových Varů Doubí do Lokte zabere v průměru tři hodiny. Od roku 2007 jsou skály národní přírodní památkou Jan Svatoš. Na lokalitě jsou zachovány fragmenty původních borů s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin.

U Hlinek, asi 20 kilometrů od Karlových Varů, leží Čedičové varhany . Stěna bývalého lomu je chráněná kvůli čedičovým sloupům (čedič je tmavá vyvřelá hornina) a dosahuje výšky 20 metrů, dlouhá je 60 metrů. Přírodní památka vznikla po erupci z nedaleké sopky na Hůrce. Rozžhavený čedič ztuhl a několik milionů let byl až do 19. století skrytý pod zemí, dokud se zde nezačal těžit kámen. Těžba však byla včas zastavena a zůstala tak odkrytá vnitřní struktura kopce.

Stezka začíná a končí v Božím daru. Ve městě se tak můžete rozhodnout, zda zvolíte delší stezku Blatenského příkopu, či tuto kratší. A pokud by vás nezaujala ani jedna z nich, nebo se na výlet chystáte s malými i většími dětmi, z Božího Daru vede další naučná stezka Ježíškova cesta . Zvolit můžete malý okruh (5,6 kilometrů) nebo velký okruh (12,9 kilometrů). V infocentru města si můžete zakoupit notýsky, do kterých si děti budou zapisovat plnění nejrůznějších úkolů, které je na cestě potkají. Na obou okruzích jsou malé domečky s atrakcemi pro děti, cesta je značená, má celkem třináct zastávek a patnáct orientačních tabulí. Po absolvování jednoho z okruhů děti v infocentru dostanou od Ježíška malé dárky.

Po výšlapu na Andělskou horu ve stejnojmenné obci pár kilometrů od Varů vám bude odměnou nejen pěkný výhled do okolí, ale také zřícenina zdejšího hradu. Hrad Andělská hora byl postaven ke konci 14. století, svou největší roli sehrál během husitských válek. Od roku 1428 jej totiž držel husitský vojevůdce a podnikal odsud vojenské výpady do širokého okolí. Hrad poté přestál vypálení Švédy v roce 1635, oheň mu však byl osudným v roce 1718, kdy vyhořel i s městečkem v podhradí.

O pár let později, počátkem 70. let 15. století, nechal proto nedaleko od Hungerbergu vystavět Jindřich II. z Plavna hrad nový s názvem Hartenštejn. Ani tento „náhradní“ hrad se však velké slávy nedočkal, již v roce 1573 je uváděn jako zpustlý. Z původního hradu Hungerberg se dodnes zachovaly zbytky valu a příkop, z hradu Hartenštejn se dochovalo mnohem více částí včetně tří věží a zřícenina je postupně rekonstruována.

Dnes hrad a zámek nabízí k vidění mnoho zajímavostí a několik stálých okruhů. Nejvzácnějším klenotem je relikviář svatého Maura, na kterém lze nalézt gemy (rytiny) pocházející z 1. až 3. století našeho letopočtu. Samozřejmostí je prohlídka zámeckých interiérů, Bečov ale myslí i na nejmladší návštěvníky. Pro děti od 4 do 8 let má připravenou Procházku minulostí, pro starší do 12 let pak onen relikviář, o kterém se dozví informace zábavnou formou prostřednictvím modelu, na který si mohou i sáhnout. V Bečově můžete po prohlídce hradu a zámku navštívit i místní botanickou zahradu.