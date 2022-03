Kdo je architekt války na Ukrajině Gerasimov

Všiml si, že se změnila i pravidla války a nevojenské prostředky mají mnohdy větší účinek než zbraně. Podle něj to vedlo k otázce, co je moderní válka a na co by měla být armáda připravena. Dospěl k závěru, že současné války jsou hybridní a asymetrické, k čemuž ho dovedla analýza konfliktů v Iráku, Libyi a Afghánistánu.