Avizují polské nákupy zbraní nové závody ve zbrojení?

Podle Mikuleckého nejde o závody ve zbrojení, byť si Alex Švamberk myslí opak: „Považuji to spíš za propagandistický termín, i ten, kdo se chce jen bránit, musí bohužel zbrojit. Já bych spíš byl překvapený, kdyby tomu tak nebylo po tom, co Rusko zaútočilo na Ukrajinu,” uvádí Mikulecký.

Do Polska dorazily první tanky Abrams

„Nemalujme si, že Ukrajinci vítězí. Oni se hrdinně brání, mnohem lépe a tvrději, než kdokoliv očekával, ale to území, které Rusko okupuje, se nijak zásadně nezmenšuje. Pokud bychom nebyli schopní zvýšit svoji bezpečnost, i za cenu vyšších nákladů na zbrojení, tak je tu druhá možnost – nakoupit bílé prapory a komukoliv, kdo nás napadne, se preventivně vzdát. Já bych tomu skutečně neříkal závody ve zbrojení, já bych tomu říkal, že konečně dorazil zdravý rozum a politikům došlo k tomu, že někdy je čas na máslo a někdy je čas na kanóny, Teď je bohužel čas na ty kanóny.“

Hlavně však Mikulecký zdůrazňuje, že Poláci mají jiný vztah k armádě než Češi: „V Polsku panuje zásadní shoda, že armádu potřebují. Ve veřejné diskusi nejsou slyšet hlasy, že jsou nákupy zbytečné, například nikdo nezpochybňuje to, že se nakoupí letadla F-35.“

Podle Mikuleckého tak teď „Poláci investují do zbraní, které budou na bojištích dominovat dalších padesát let, jinými slovy budují armádu pro 21 století. To se o té české zdaleka říct nedá. V podstatě jediný, kdo tady podchytil bojiště 21. století, je ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun s projektem SATCEN ČR“.