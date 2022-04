Výhled Světové banky: Drahota kvůli válce potrvá tři roky

Podle temného výhledu Světové banky mohou přetrvávající vysoké ceny komodit přetrvávající do konce roku 2024 vést k tzv. stagflaci , tedy k nebezpečné kombinaci vysoké inflace spojené s mizivým ekonomickým růstem.

Tento rok banka předpokládá růst cen energií ve výši 50 procent, přičemž cena severomořské ropy Brent bude okolo sta dolarů za barel, což je nejvíce od roku 2013. Oproti roku 2021 stoupla o 40 procent. V roce 2023 by měly ceny ropy Brent klesnout na 92 dolarů za barel, to je však pořád více než pětiletý průměr ve výši 60 dolarů.

Zemědělský producent na Ukrajině Krogman: Rusko způsobí hlad čtvrt miliardě lidí. A ti se dají do pohybu Zahraniční

„Celkově to způsobí největší komoditní šok, jaký jsme prožili od sedmdesátých let. Stejně jako tehdy se šok zhoršuje prudkým omezením obchodu s potravinami, palivy a hnojivy,“ řekl viceprezident Světové banky Indermit Gill. „Tento vývoj začal vyvolávat přízrak stagflace. Politici by měli využít každou příležitost ke zvýšení ekonomického růstu doma a vyhnout se akcím, které poškodí globální ekonomiku,“ doporučil pro boj s hrozící stagflací.