Situace na Ukrajině? Zatím to vypadá na ruskou nevýhru

Ačkoli se v posledních dnech stále hovoří o vyjednávání mezi Ruskem a Ukrajinou a zaznívají hlasy, že vše spěje do nadějného závěru. Co to znamená? „Neumím si představit, že by Ukrajinci přistoupili na drzé ruské požadavky. Vyjednavač z Ruska nemůže sám přistoupit též na nic, s čím se neztotožňuje Kreml a Vladimír Putin. Takže jen pokud by na svém místě ruský prezident přestal sedět, pak by bylo reálné něčemu optimistickému uvěřit. Zatím to však tak nevypadá a v nejbližších dnech se zřejmě nedá očekávat stažení vojáků za hranice Ukrajiny zpět domů,” řekl v debatě bývalý diplomat působící v Rusku Vladimír Votápek.