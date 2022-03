Bývalý velvyslanec v Rusku: Pojďme dát Putinovi přes hubu

„Pojďme Putinovi dát přes hubu. Máme jedinou možnost, a to jít tam vojensky a zahnat ho. Nemyslím tím napadnout Rusko, ale jít bránit Ukrajinu,” říká Kolář s tím, že by k takovému kroku muselo dojít bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN.

„Museli bychom tam jít jako širší mezinárodní společenství demokratických států, nejen jako NATO, abychom tím nepotvrdili Putinovu představu o válce se Severoatlantickou aliancí,” myslí si Kolář.

Putin se zamkl ve své představě světa, kterou si stvořil a kterou už dávno dával najevo. Petr Kolář

„My máme co do činění nejenom s diktátorem, který ze současného Ruska udělal fašistický stát, ale máme co dočinění s hlavou jaderné mocnosti, s člověkem, který si dlouhodobě klade asi za vinu, že Sovětský svaz mohl zkolabovat. On to zažíval jako agent KGB v Drážďanech. Pro něj to muselo být strašlivé trauma. Myslím si, že to je nejenom jeho celoživotní trauma, ale i úkol, který si sám sobě dal, to napravit,” říká Kolář k současnému ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Dodává, že Putina ovlivnilo jak dětství, které prožil v ulicích Petrohradu, tak i výcvik, který dostal v tajných službách: „Jak byl cvičen v KGB, tak oni mají trošku jednoduché pohledy na věc: 'Jsi s námi? Tak jsi náš. Jsi proti nám tak, tak jsi nepřítel, nebo dokonce zrádce, a ty je potřeba eliminovat'.”

Petr Kolář hostem podcastu Zbytečná válka Video: Novinky

Na mezinárodním poli se pak Putin podle Koláře staví do role takzvaného vora v zakoně, mafiána, který si vytváří vlastní pravidla.

„Na všechno, co je mezinárodně uznané, kašle. Nějaká Charta OSN? K čemu by se tím řídil. Dokonce bizarně využil článek 51 Charty OSN, právo na sebeobranu, ke zdůvodnění invaze na Ukrajinu. Rusko se tam vlastně jde bránit, je to jejich právo na sebeobranu, proti nacifikaci Ukrajiny, proti nepřátelství, které Ukrajinci, kteří nejsou proruští, představují. Tento vor v zakoně, tento fašizoidní mafián najednou má možnost mít v ruce něco, čím nás drží pod krkem, a to je jaderný knoflík,” uvedl.

Západ neví, jak Putin uvažuje

Problém Západu podle bývalého velvyslance v Rusku je, že nerozumí tomu, jak Putin, o kterém už bývalá americká ministryně Madeleine Albrightová řekla, že je to „chladnokrevný KGBák”, opravdu uvažuje.

„On se zamkl ve své představě světa, kterou si stvořil a kterou už dávno dával najevo. Trošku se zapomíná, že jako premiér v prosinci roku 1999, než se stal prezidentem po Jelcinovi, publikoval na stránkách webu Ruské federace svoji představu, kde se vyznává ze tří věcí,” řekl.

„Když to shrnu, tak první je přesvědčení, že Rusko může přežít pouze jako velmoc, a v tomto pojetí jsou vždy zakomponovány Bělorusko a Ukrajina, Kyjev jako matička měst. Druhá věc je, že tím pádem je Rusko povoláno k tomu, aby se stalo třetím Římem. Je to dlouhodobá představa ruských nacionalistů a ideologů, často spojená s církví. A třetí věc je, že jim v tom nikdo nezabrání, protože prohnilý, zkorodovaný, liberální Západ nemá už jinou budoucnost, než je konec a rozpad. Kdybychom se podívali do historie, tak on už tehdy říkal, o co mu půjde,” dodal.

