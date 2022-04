ANALÝZA: Proč tanky na Ukrajině dopadají jako rytíři u Kresčaku

„Když máte hodně protitankové munice, můžete tank zpomalit. I jejich nový pancíř má nějaké slabiny, pokud se vystřeluje více projektilů,“ řekl serveru Defence One.

Podle serveru The War Zone byly na Ukrajinu dodány desítky tisíc raketových střel. Už na začátku března uvedl list The New York Times, že na Ukrajinu dodaly USA a státy NATO 17 000 protitankových zbraní.