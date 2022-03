Městská válka se nedá dělat v rukavičkách. Nenávidět začnete i civilisty

„Ukrajina do toho spadla, protože když přišla nacionálně-socialistická vojska, tak je Ukrajinci upřímně vítali jako osvoboditele, než jim došlo, že Němci jim žádnou samostatnost nedají,“ připomíná.

„Ano, byly tam excesy a byli tam lidé, které můžeme řadit k neonacistické scéně, k extrémní pravici. Ale musíme si říci, jak Azov vznikl. Nevznikl tak, že by si ukrajinští neonacisté řekli ‚pojďme, vybijeme nějaké Rusy‘. Rusové zaútočili na Ukrajinu, když byla ukrajinská armáda morálně rozložená. A právě tyto bataliony, které si platili ukrajinští oligarchové na obranu svého majetku, byly jedinou silou, která se byla Rusům schopna postavit. A tyto síly dokázaly v roce 2014 udržet Rusy na Doněcku a Luhansku v nějakých mezích,“ vysvětluje a zmiňuje transformaci a očistu Azovu.

„Dneska nemá pluk Azov s neonacisty nic společného, je to spíše elitní jednotka, a to jak výcvikem, tak tím, že je od roku 2014 nepřetržitě v bojích,“ dodal Mikulecký.

„Oni třeba začali ‚osvobozovat‘ Finsko, osvobodili ‚Pobaltí‘. Tam na to nikdo nebyl zvědavý, ale Rus je osvobodil, ať chtěli, nebo nechtěli. Pak tady osvobodil od nacismu půlku Evropy, ale v té půlce Evropy zůstal a nechal si půlku Polska,“ přiznal Kmoch.

Připouští, že odpor Ukrajinců, kteří ruské vojáky nevítali s květinami, na ně musel mít dopad. „To musí být velké zklamání. Ta válka na mě působí dojmem, že to takto být nemělo, že si mysleli, že to za dva tři dny praskne jako zatím vždycky a všude,“ dodal Kmoch.

Probírá se i otázka, co vede vojáky, aby ostřelovali civilní objekty, a jaké to je zabíjet civilisty včetně obyvatel vesnice ze strachu, aby nemohli prozradit, kde se nachází jejich jednotka.

„Válka je hnus,“ komentoval to Mikulecký a dodal, proč se tak děje. „Známe případ z Afghánistánu, kde američtí speciálové udělali tu chybu, že místní pastevce, kluky, kteří je potkali, nechali jít a jejich jednotku pak Tálibán zdecimoval.“

„Střílet civilisty je zločin, ale pokud ten civilista bojuje proti vojákům, tak přestává být civilistou. A když to vztáhnu na působení Němců na Ukrajině nebo v Rusku, tak spoustu lidí zlikvidovali pro podezření z partyzánské činnosti. Byli podezřelí, tak je postříleli. Neměli čas je vyšetřovat,“ říká Mikulecký.

Situace na Ukrajině? Zatím to vypadá na ruskou nevýhru

„Rozhodně to neomlouváme, to se omluvit nedá, ale něco jiného je to komentovat tady v Praze a něco jiného z pohledu vojáka, který je tři týdny v nasazení, kterému zahynulo několik kamarádů a má za sebou zkušenost, že nechal civilistu projít a následně došlo k útoku na jejich jednotku,“ dodává Mikulecký.