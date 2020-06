Základní informace pro cestu a pobyt v Chorvatsku

Cizinci dostanou při vstupu do Chorvatska informační leták s instrukcemi, kterými by se měli řídit prvních čtrnáct dní pobytu. Leták obsahuje obecné informace o prevenci šíření koronaviru, jako je dodržování sociální zdrženlivosti, zvýšená hygiena nebo pokyny pro samoizolaci v případě podezření na nákazu nemocí covid-19 .

Chorvatsko je dlouhodobě nejoblíbenější destinací českých turistů, a nejen jich. Zemi na pobřeží Jadranu ještě do loňského roku navštěvovalo přes 30 milionů turistů ročně, nejvíce Němců.

Přestože to jsou právě oblázkové pláže a průzračné moře, jenž turisty přitahují nejvíce, Chorvatsko se může pyšnit i množstvím památek, z nichž mnohé jsou zapsány na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Jde například o starou část Dubrovníku, jehož popularita raketově stoupla po seriálu Hra o trůny, jenž se ve městě natáčel. Pozůstatky římských památek naleznou turisté v Zadaru a na seznamu UNESCO je i unikátní katedrála sv. Jakuba v Šibeniku.

Do Chorvatska se letos budou moci Češi vydat také vlakem. Společnost RegioJet spustí linky do Rijeky v Istrii, odkud mají navazovat autobusy do dalších destinací. Vyjíždět se bude z Prahy, Brna, Pardubic, Břeclavi nebo Bratislavy.